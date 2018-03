Vergunning voor spitsstroken op E313 09 maart 2018

Er werd door de gewestelijk omgevingsambtenaar een vergunning verleend voor de aanleg van spitsstroken op de autosnelweg E313. Deze zouden komen tussen het klaverblad in Lummen en het afrittencomplex in Paal, langs beide zijden van de autosnelweg. De zogenaamde spitsstroken zijn aangepaste pechstroken, die afgebakend zijn met dikke, lange witte strepen van tien meter lang. Dankzij dynamische borden weten bestuurders wanneer ze op de stroken mogen rijden. Doorgaans is dat tussen 14.00 en 20.00 uur. Zo moeten de stroken voor een betere doorstroming zorgen tijdens de spitsuren en het fileleed, dat er nu dagelijks is, oplossen of alleszins verzachten. (BVDH)