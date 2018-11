Twee woningen doorzocht Toon Royackers

18 november 2018

Aan de Helvetiastraat in Lummen hebben dieven zaterdag het raam van een woning open gebroken. De daders doorzochten verschillende kamers en namen elektronisch materiaal mee. Ook in de Hamelstraat was vrijdagavond al ingebroken in een huis. Daar werd op het eerste gezicht wel niets gestolen.