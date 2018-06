Twee ongevallen op klaverblad en E313 08 juni 2018

Het verkeer op en rond het klaverblad van Lummen verliep gisteren moeizaam door ongevallen. Omstreeks 9.35 uur botsten eerst twee auto's op het klaverblad. Eén wagen begon daarbij te slingeren en belandde in de vangrails. Brandweerpost Hasselt werd opgeroepen om de bestuurder te bevrijden. Hij bleek uiteindelijk eerder lichtgewond. De hulpdiensten sloten uit voorzorg wel de afslagstrook van de E313 uit Hasselt naar de E314 richting Genk tijdelijk af. Takeldiensten kregen de rijbaan gelukkig snel weer vrij. Een klein uurtje later botsten opnieuw vier auto's op elkaar in een kleine kettingbotsing op de E313 ter hoogte van Beringen. Daarbij raakte niemand gewond. (RTZ)