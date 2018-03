Twee katten gereanimeerd bij woningbrand 05 maart 2018

02u36 0 Lummen Een smeulende brand heeft gisteren om 16 uur grote schade aangericht in een woning langs de Linkhoutstraat in Lummen.

Het was een grootvader die op bezoek ging bij zijn dochter en kleinkinderen, die plots rook uit de ramen zag komen. Gelukkig bleek al snel dat zijn dochter, schoonzoon en kleinkind niet thuis waren. De man sloeg wel meteen alarm bij de hulpdiensten. "Het vuur was al grotendeels gedoofd door gebrek aan zuurstof", zegt kapitein Werner Van Kerckhove van brandweerzone Zuid West Limburg. "Maar in de keuken, waar het vuur ontstond in de buurt van het fornuis, is er veel brandschade. Helaas trok de rook ook doorheen het hele huis. Het pand is voorlopig onbewoonbaar."





De brandweer ontdekte wel nog twee katten in de woning. "We hebben ze naar buiten gedragen en daar gereanimeerd. De huisdieren bekomen voorlopig bij de dierenarts."





Tijdens de bluswerkzaamheden werd de baan tussen Linkhout en Lummen tijdelijk afgesloten. Het getroffen gezin kan voorlopig terecht bij familie. (RTZ)