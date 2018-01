Twee inbraken in één uur 02u42 1

In de Jantenstraat is vrijdagavond een diefstal vastgesteld. De daders braken een raam open, en doorzochten het huis maar werden opgeschrikt door de eigenaar. Een uur later was het prijs aan de Bosheidestraat. Daar konden de daders juwelen buitmaken nadat ze de ganse woning hadden doorzocht. Of het om dezelfde daders gaat is niet duidelijk. (MMM)