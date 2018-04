Tractor rijdt slagboom af en pleegt vluchtmisdrijf 19 april 2018

Gisterochtend heeft de bestuurder van een tractor een slagboom afgereden van de spoorwegovergang in Linkhout bij Lummen. De bestuurder pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf.





Getuigen zagen hoe de man nog doorreed, terwijl de slagbomen aan de Linkhoutstraat al dicht gingen. De tractor met oplegger nam één van de slagbomen mee. Die knakte af en bleef dwars op de spoorwegen liggen. Even later denderde een goederentrein langs de overweg voorbij in de richting van Hasselt. De machinist reed over de metalen slagboom die nog op de rails lag, en liep daardoor schade op aan zijn locomotief. De machinist moest noodgedwongen stoppen. Alerte getuigen konden intussen wel de nummerplaat van de tractor noteren. Hij werd woensdag meteen gezocht. Infrabel snelde naar de Linkhoutstraat om een nieuwe slagboom te monteren. De politie beveiligde de overweg tot de herstelling klaar was. (RTZ)