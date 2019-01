Tijdelijke woning vernield door brand Toon Royackers

31 januari 2019

21u35 0 Lummen Aan de Hulshoekstraat in Lummen heeft donderdagavond een hevige brand gewoed in een achterbouw. Die was tijdelijk ingericht als woning, omdat de eigenlijke woonst momenteel gerenoveerd wordt.

Het vuur ontstond kort na 20 uur net achter de kachel. De enige bewoner kon nog snel zichzelf en zijn hond in veiligheid brengen. Toen brandweerzone Zuid West Limburg ter plaatse kwam sloegen de vlammen al door het dak. Gelukkig stond de tijdelijke woning los van het huis dat momenteel gerenoveerd wordt. Een gevaar voor overslag was er daardoor niet. Niemand raakte gewond, maar de tijdelijke woonst is wel volledig vernield.