Superoplichters aan banden gelegd: 30 maanden cel en één jaar enkelband Birger Vandael

12 maart 2019

12u09 0 Lummen Het oplichterskoppel uit Lummen is door de rechtbank veroordeeld voor het plegen van minstens 38 feiten. De 36-jarige man krijgt bij verstek een celstraf van 30 maanden, de 30-jarige vrouw wordt één jaar onder elektronisch toezicht geplaatst.

De twee sloegen toe tussen april 2016 en december 2017 en hadden het vooral gemunt op mensen uit Herk-De-Stad, Hasselt en Lummen.

De modus operandi is in alle dossiers vergelijkbaar. Enerzijds boden de twee producten te koop aan op internet, maar deze werden uiteindelijk nooit geleverd. Het gaat over gps-toestellen en elektronica een ‘Telenet Digicorder' of een fietsnavigatiesysteem van Garmin. Anderzijds vroegen ze documenten op van nietsvermoedende slachtoffers of deden ze alsof ze vastgoed wilden verhuren en vroegen ze identiteitsgegevens op, waarmee ze vervolgens leningen afsluiten. Door middel van een vervalste loonbrief wandelden ze dan naar de onwetende kredietverleners in kwestie.

Psychopaat

De vrouw gaf toe dat ze van alles wist, maar gedwongen werd door de manipulaties, het fysiek geweld en de dreiging van haar echtgenoot. “Ik heb één fout gemaakt en dat is dat ik gezwegen heb over wat mijn partner deed. Hij zit thuis, we wonen samen onder hetzelfde dak”, zei ze één maand geleden. De rechter vond dat vreemd: “Ondanks het risico op een zware veroordeling, wonen jullie nog steeds samen?” De vrouw bevestigde: “Maar ik heb echt schrik, ik ging al eens bij hem weg. Het is echter moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.” Haar advocaat wees naar een noodtoestand gecreëerd door haar partner en vroeg de vrijspraak: “Hij is een psychopaat en schakelde mijn cliënte in als een instrument. De bekentenissen fluisterde hij haar in.” De man zelf kwam niet opdagen in de rechtbank.

“De houding van beklaagde stoort me enorm, plots beslist ze om het geweer van schouder te veranderen”, reageerde de procureur. “Er is volgens mij absoluut geen sprake van een noodtoestand.” Het geld ging ook naar schulden en uitgaven van beiden, dus haar getuigenis werd niet gevolgd. Naast haar enkelband moet ze ook een boete betalen van 208 euro.

Pyromaan

Ook de Oost-Vlaming heeft een speciale achtergrond. In juli en augustus 2002 pleegde de man al twee brandstichtingen in een café in Lokeren en een appartement in Sint-Niklaas. In november dat jaar sloeg hij toe bij het opvangtehuis Klemenswerk aan het Prinsenhof (Gent), waar hij opvang had gevonden. Volgens zijn vriendin had hij destijds een kussen in brand gestoken, dit vervolgens gedoofd, waarna het opnieuw in brand schoot. Het hele gebouw ging in rook op. Twee thuislozen kwamen om het leven en vijftien andere bewoners raakten gewond. Nu moet hij dus naar de cel en wacht hem een boete van 400 euro.

Aan zeven burgerlijke partijen moet het koppel schadevergoedingen betalen van in totaal 3.595 euro.