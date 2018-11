Superoplichter heeft verleden als dodelijke pyromaan Duo maakte van oplichten een fulltime job Birger Vandael

19 november 2018

11u29 0 Lummen Het oplichtersduo uit Lummen dat de afgelopen jaren minstens 38 slachtoffers maakte, verscheen vandaag voor de correctionele rechtbank. Ze riskeren twee jaar cel. Ook het verleden van de twee beklaagden werd uit de doeken gedaan. Daaruit blijkt dat de 35-jarige man uit Lokeren in 2002 verantwoordelijk was voor de dodelijke brand in een Gents opvangtehuis voor daklozen.

Het duo bestaat uit een 29-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem en de 35-jarige Oost-Vlaming. Enkel de vrouw kwam naar de rechtbank om zichzelf te verdedigen. Haar partner gaf verstek omdat hij aan het werk was. Nadat de vrouw haar schoolperiode niet afrondde en een moeilijke jeugd beleefde, leerde ze de man in een psychiatrisch zorgcentrum kennen. De man was er beland na een turbulente periode.

Twee dodelijke slachtoffers

In juli en augustus 2002 pleegde de psychopaat al twee brandstichtingen in een café in Lokeren en een appartement in Sint-Niklaas. In november dat jaar sloeg hij toe bij het opvangtehuis Klemenswerk aan het Prinsenhof, waar hij opvang had gevonden. Volgens zijn vriendin had hij destijds een kussen in brand gestoken, dit vervolgens gedoofd, waarna het opnieuw in brand schoot. Het hele gebouw ging in rook op. Twee thuislozen kwamen om het leven en vijftien andere bewoners raakten gewond. Verder pleegde de man uit Lokeren in die periode ook inbraken, gaf hij een aantal ongedekte cheques uit en was hij schuldig aan valsheid in geschrifte.

Samen met de Limburgse vrouw herviel de Oost-Vlaming dus in zijn oude gewoonten. Het duo vestigde zich in Lummen en wordt nu verdacht van onder meer valsheid in geschriften, het niet nakomen van afspraken, en financiële fraude. Zo werden bestelde producten nooit geleverd en loonbrieven vervalst. De beklaagden bleven ook na een eerste verhoor rustig verder doen, terwijl ze zelf in collectieve schuldenbemiddeling zaten en er amper geld was om eten te kopen. In totaal zouden ze enkele tienduizenden euro’s aan schade veroorzaakt hebben. “Oplichten was een fulltime job voor hen”, vatte de procureur samen. “Ze bouwden grote schulden op en toonden geen schuldinzicht.”

Ook nadat alles is voorgekomen, blijven ze liegen. Zo laat de vrouw niet weten aan de schuldbemiddelaars dat ze werkt Eén van de slachtoffers

In de zaal zaten enkele slachtoffers die het heel moeilijk hadden met wat ze allemaal hoorden. Ze hadden allemaal nare ervaringen met het duo. Eén persoon vertrouwde haar kinderen toe aan de vrouw, die onthaalmoeder was. Omdat ze ook rijlessen kreeg van de burgerlijke partij, kon de oplichtster een kopie van een identiteitskaart bekomen die ze vervolgens gebruikte om een lening aan te gaan. Nietsvermoedend belandde het slachtoffer op de zwarte lijst van de bank. Een andere vrouw was eigenaar van hun huis en liet weten dat ze nooit huur ontving. “Ook nadat alles is voorgekomen, blijven ze liegen. Zo laat de vrouw niet weten aan de schuldbemiddelaars dat ze werkt”, werd er gezegd. De spijtbetuiging van de vrouw stootte dan ook op veel onvrede.

Axel Daeseleire

Omdat de kinderen van de vrouw op dezelfde school zitten als de kinderen van de rechter, werd de zaak uitgesteld naar 12 februari 10.30 uur. Axel Daeseleire ging voor zijn reeks rond oplichters reeds praten met de slachtoffers. In het voorjaar wordt dit op de buis verwacht.