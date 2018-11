Sport- en jeugdverenigingen krijgen duizenden euro’s subsidie MMM

20 november 2018

17u20 0 Lummen Het gemeentebestuur van Lummen trekt 100.000 euro uit voor de ondersteuning van lokale sport-en jeugdverenigingen.

Het grootste bedrag van de subsidie gaat naar werkingstoelagen voor de clubs. De sportclubs die investeren in een kwalitatieve jeugdwerking worden beloond met een extra subsidie. Clubs die bijkomend investeringen uitvoeren aan hun eigen sportaccommodatie, krijgen nog een extra tussenkomst. Ook trainerscursussen en bijscholingen worden via deze weg gedeeltelijk terugbetaald. Enkele sportkampioenschappen krijgen ook een toelage.

Voor de jeugdverenigingen - waar 30.000 euro voor is voorzien - wordt het subsidiebedrag verdeeld over vijf verenigingen en drie jeugdhuizen. Het bedrag is afhankelijk van het aantal leden en de ingediende activiteiten. Het merendeel van deze subsidie gaat naar werkingstoelagen en eventuele aanpassingen op vlak van veiligheid, comfort en hygiëne.

