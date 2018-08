Spectaculaire arrestatie in drugsonderzoek POLITIE RIJDT VERDACHTEN KLEM EN HOUDT ZE ONDER SCHOT OP OPENBARE WEG MARCO MARIOTTI

20 augustus 2018

02u37 0 Lummen Een speciale eenheid van de politie heeft zaterdag zeven mannen op spectaculaire wijze gearresteerd aan de Koolmijnlaan in Beverlo. De verdachten die eerder aan een wietplantage in Lummen waren vertrokken, werden klem gereden en onder schot gehouden. Het gaat om vijf Duitsers en twee Nederlanders.

Het was in Lummen toen de politie een huiszoeking plande na het ontdekken van een wietplantage met 264 wietplanten. De agenten wilden overgaan tot binnenvalllen en arrestaties aan de Linkhoutstraat, toen maar liefst zeven mannen het pand plots verlieten. De politie kreeg intussen tips binnen dat enkelen van de aanwezigen agressief en mogelijk gewapend waren. Risico's werden niet genomen en de arrestatie werd kort uitgesteld. Anonieme politievoertuigen volgden de verdachten, terwijl politie Limburg Regio Hoofdstad versterking vroeg van de speciale eenheden bij de federale politie. Het nieuwe arrestatieplan werd voorbereid, om in de namiddag meteen toe te slaan. Aan de Koolmijnlaan in Beverlo voerden ze het plan uit en reden ze alle verdachte klem waarna ze meteen onder schot werden gehouden.





Opvallend was de locatie van de actie, de drukke Koolmijnlaan in Beverlo. In een mum van tijd stonden dan ook heel wat kijklustigen met hun smartphone in de hand videoopnames te maken. Zo is op één van die gemaakte beelden duidelijk te zien hoe de gemaskerde federale agenten roepen en eisen dat alle verdachten één voor één uitstappen. "Rustig uitstappen, handen omhoog én doorlopen", klinkt het. Een tweede agent dwingt een verdachte om op de grond te gaan liggen met zijn handen op het achterhoofd. Hij moet zijn voeten ook kruisen. Meteen erna wordt hij gefouilleerd. Wapens blijkt het niet op zak te hebben. Verdachte twee ondergaat dezelfde procedure.





Turkse clan

In totaal arresteerden de agenten maar liefst zeven verdachten. Het gaat om vijf Duitsers en twee Nederlanders uit Amsterdam. Eén Duitser stond zelfs internationaal geseind in een grootschalig drugsdossier. Duitsland vraagt zijn uitlevering. "Eén Duitser en één Nederlander worden zondagavond voorgeleid", vertelt Bruno Coppin van het Limburgse parket.





"De vijf anderen mochten beschikken. We kunnen niet veel meer kwijt over het onderzoek." Vermoed wordt dat alle betrokkenen zich bezig hielden met cannabisteelt, maar ook met het verhandelen van harddrugs en wapens. Alle leden zijn vermoedelijk lid van dezelfde Turkse clan. De politie voert het verdere onderzoek.