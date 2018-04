Politie wil heel klaverblad uitrusten met slimme camera's 23 april 2018

04u40 0 Lummen De politie wil ANPR-camera's aan alle op- en afritten van het klaverblad in Lummen. Dat zijn camera's die de nummerplaten van langsrijdende voertuigen kunnen herkennen.

Dankzij de slimme camera's kan de politie geseinde voertuigen sneller traceren. "De eerste staan er al", aldus burgemeester Luc Wouters van Lummen. "En we zien dat ook aan onze inbraakstatistieken. Die duiken sinds eind vorig jaar steil naar beneden. We hebben hier een enorm goede ligging aan het klaverblad, maar dat betekent dus ook dat mensen met minder goede bedoelingen snel alle kanten opkunnen."





Aan de Dellestraat, pal op de grens met Heusden-Zolder, werd vrijdag een eerste ANPR-camera ingehuldigd. Die zal twee politiezones tegelijk 'bedienen'. "We delen de kosten, maar profiteren samen met de collega's van Heusden-Zolder van de resultaten", zegt Philip Pirard, korpschef van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Burgemeester Mario Borremans laat weten dat er in zijn Heusden-Zolder dit jaar ook nog ANPR-camera's komen aan de steenweg naar Koersel en de Beringersteenweg. (RTZ)