Politie pakt vier winkeldieven op 24 maart 2018

Lummen De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft deze week vier personen opgepakt die verdacht worden van winkeldiefstal in Lummen.

Woensdag zag een winkeldetective hoe twee 'klanten' zich erg verdacht gedroegen in een zaak in de Lindekensveldstraat. Al snel bleek dat ze koopwaar onder hun kleding weg aan het moffelen waren. De winkeldetective nam contact op met de politie, die een patrouille ter plaatse stuurde. Maar de verdachten waren toen al weggereden.





Even later werd het duo gezien bij een ander warenhuis op de Molemweg, eveneens in Lummen. In hun wagen vonden de agenten een grote hoeveelheid tabak, alcohol en voedingswaren. Ze werden allebei meegenomen voor verhoor. In het warenhuis zelf bleken twee van hun kompanen ook nog volop aan het 'shoppen' te zijn. Ook zij werden opgepakt. De verdachten zijn 26, 31, 33 en 39 jaar oud. Ze worden verdacht van meerdere winkeldiefstallen en werden aangehouden door de onderzoeksrechter. (RTZ)