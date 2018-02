Opvoeders Sint Ferdinand staken: "Elke dag iemand slachtoffer van agressie" 06 februari 2018

02u58 0 Lummen "Bijna elke dag krijgt een opvoeder in onze instelling te maken met verbale of fysieke agressie", zeggen de vakbonden van het Orthopedagogisch centrum Sint Ferdinand in Lummen. Zij voerden maandagochtend dan ook actie voor de deur.

"Het zit hier voor veel opvoeders héél hoog", zegt vakbondsafgevaardigde én opvoerder Kris Gilops van het Christelijke LBC-NVK.





"We hebben het werk niet neergelegd, maar we voeren wel actie. We willen dat de jongeren die hier zorgbehoevend zijn, nog altijd de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Vroeger waren dat mensen met een lichte handicap, of personen met autisme. Maar nu gaat het vaak om gasten met ernstige emotionele of gedragsproblemen. Dat zijn dan bijna volwassen gasten die al eens serieus kunnen uithalen. Ze kunnen niet altijd terecht in de psychiatrie, en daardoor belanden ze bij ons. We kiezen ervoor om hen te helpen, maar dat moet ook mogelijk blijven. Per groepje van 10 hebben we nu gemiddeld 2,8 opvoeders. Daarmee redden we het gewoon niet. De burn-outs stapelen zich op, en we zitten al met vervangers die zelfs vervangen moeten worden."





Een delegatie trok al naar het kabinet van minister van Welzijn Jo Vandeurzen. "We hebben de cijfers intussen verzameld. En die zijn toch best hallucinant", vindt Kris Gilops. "We registeren 300 gevallen van agressie per jaar, of bijna één per dag. Meestal loopt het goed af, maar niet altijd. Wat we precies vragen? Extra personeel, want dat is de enige oplossing. We hebben in een instelling zoals deze echt een opvoeder per kind nodig, anders kunnen we niet de zorg bieden die ook nodig is voor deze jongeren. We vragen met onze actie begrip, en extra personeel. Ook omdat we de gasten die hier verblijven liefst zo goed mogelijk willen helpen."





(RTZ)