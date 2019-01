Opnieuw auto uit de bocht op klaverblad Toon Royackers

04 januari 2019

Vrijdagmorgen is opnieuw een bestuurder aan het slippen gegaan op het klaverblad in Lummen. Het ongeval gebeurde kort voor acht uur op de lus van de E313 uit Hasselt naar de E314 richting Lummen. De wagen schoof van de rijbaan en knalde er tegen een verlichtingspaal. Maandag ging een bestuurder van een bestelwagen ook al eens uit de bocht op het klaverblad. Hulpdiensten waarschuwen om zeker bij een nat wegdek de maximumsnelheid van zeventig per uur op de verkeerslussen te respecteren.