Op school? Nee, Aline (11) interviewt tennisidool

30 januari 2018

Een opvallend figuur tijdens de persconferentie met Elise Mertens was de jonge reporter Aline Vanderstraeten (11) uit Lummen. Zij mocht voor het Ketnet-programma Karrewiet enkele vragen stellen aan haar tennisidool. "Ik ben heel erg blij dat ik dit mocht doen, het was echt super cool", genoot ze achteraf na.





Aline zit op school in De Hazelaar in Hasselt. Gisteren mocht ze voor één keer eens een voormiddagje overslaan. "Ik had zelf contact opgenomen met Karrewiet om voor hen als reporter te werken. De school vond het fijn dat ik zo'n kans kreeg, maar deze namiddag moet ik wel terug plaatsnemen achter de schoolbanken", legt Aline uit. "Ik doe zelf aan tennis en Elise is voor mij wel een groot voorbeeld. Kim Clijsters ken ik ook, maar haar heb ik niet zo vaak aan het werk gezien. Voor Elise ben ik de afgelopen weken 's nachts opgestaan en ik heb ook haar wedstrijden opgenomen, zodat ik ze achteraf kon herbekijken."





De jonge reporter was duidelijk uitstekend voorbereid. "Ik heb heel veel gekeken naar het nieuws en onderweg naar hier hebben we in de auto nog nagedacht over de vraagjes. Ik was heel zenuwachtig, maar gelukkig was Elise heel vriendelijk."





Over de vraag of ze later zelf tennisster of reporter wil worden, moet Aline niet lang nadenken: "Tennisster, zonder enige twijfel!" (BVDH)