Meteen zes sluikstorters betrapt na plaatsen mobiele camera 03 mei 2018

02u30 1 Lummen Een week na het plaatsen van vier extra mobiele camera's in Lummen zijn er al zes sluikstorters betrapt. De overtreders gooiden voornamelijk restafval, plastic flessen en blikjes weg. De camera's waren op verdekte plaatsen opgesteld.

"In 2017 alleen werd er maar liefst 12.633 kilo rondzwervend afval verzameld", zegt schepen van Leefmilieu Wim Vangeel. "Daarnaast werden er in datzelfde jaar 23 boetes uitgeschreven, goed voor een totaalbedrag van 4.137 euro." Wie zwerfvuil opmerkt kan dat melden op het nummer 013/39.02.15. Wie getuige is van sluikstorten mag dat melden via de wijkpolitie in Lummen. (MMM)