Mercedes even meegesleurd door lijnbus BVDH

05 januari 2019

14u01 2

Een lijnbus en een Mercedes zijn deze middag betrokken geraakt bij een ongeval in de Schalbroekstraat in Lummen. De auto werd in de flank gegrepen door de bus en werd nog even meegesleurd. De brandweer van Heusden-Zolder kwam de weg reinigen, terwijl ambulanciers zich bekommerden om de slachtoffers. De twee bestuurders moesten met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. Het ging om een 32-jarige man uit Hasselt en een 28-jarige man uit Lummen. De Schalbroekstraat werd even afgesloten voor het verkeer.