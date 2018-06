Man slaat door het lint wanneer kinderen worden weggehaald 13 juni 2018

Een 37-jarige man uit Lummen sloeg helemaal door het lint toen drie minderjarige kinderen waar hij oom van was uit het huis werden gezet.





"Dit gebeurde na een beslissing van de jeugdrechtbank. De politie was nog zo schappelijk om even te wachten tot de moeder van de kinderen zou langskomen, zodat er afscheid kon genomen worden. Vervolgens nam de moeder de jongste op de arm en probeerde ze te vluchten. De man was verbaal agressief en erg opgejaagd, hij belemmerde bovendien de politie om achter de vrouw aan te gaan. Vervolgens duwde hij een commissaris en er werd finaal ook een slag uitgedeeld", deed de procureur haar verhaal.





De man riskeert tien maanden cel en een boete van 600 euro. "Ik ben inderdaad dom geweest en had dit niet mogen doen", gaf beklaagde toe. Raadsman Michiel Van Kelecom onderstreepte de moeilijke situatie waarin zijn cliënt zich bevond: "Hij is geen rabiate politiehater, maar werd geleid door emoties." Op 26 juni volgt het vonnis. (BVDH)