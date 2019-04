Man probeert zich snel te verstoppen tijdens politiecontrole Toon Royackers

17 april 2019

18u38 2 Lummen Een man heeft zich dinsdag proberen te verstoppen tijdens een politiecontrole van de zone Limburg Regio Hoofdstad. Hij parkeerde snel zijn wagen, en dook onder in een aanpalend bosje. Maar agenten konden hem toch vinden.

Het ging om een gecoördineerde verkeersactie in Lummen en Halen, samen met de Douane en de Vlaamse Belastingdienst. Voormiddag werd er op de Ringlaan in Lummen gecontroleerd en namiddag op de N2 in Halen. In totaal werden 2.365 voertuigen aan de kant gezet voor een inspectie. De Vlaamse Belastingdienst inde een bedrag van bijna 8.000 euro aan achterstallige verkeersbelastingen. De Douane haalde nog eens 7.300 euro op aan niet-betaalde boetes.

In totaal stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad vijftig onmiddellijke inningen op, voor onder andere het niet-dragen van de veiligheidsgordel of het gebruik van de gsm achter het stuur. Vier bestuurders die onder invloed van verdovende middelen waren liepen tegen de lamp. Een voertuig zonder geldig keuringsbewijs en verzekeringsattest werd getakeld. Een andere bestuurder reed rond met een auto die niet verzekerd, niet gekeurd én niet eens ingeschreven was. Nog een bestuurder zette zijn wagen snel aan de kant en ging zich in de omgeving verstoppen. De bestuurder werd even later alsnog onderschept, en kon geen geldig rijbewijs voorleggen. Ook hij keerde met een PV naar huis.