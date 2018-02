Man laat kadavers tussen levende dieren liggen BEKLAAGDE KRIJGT ZES MAANDEN CEL EN BOETE VAN 3.000 EURO BIRGER VANDAEL

08 februari 2018

02u40 0 Lummen Een 44-jarige man uit Lummen is bij verstek veroordeeld voor een zware overtreding op de Dierenwelzijnswet. Op 23 januari 2014 werden er bij hem elf overleden dieren aangetroffen. Enkele kadavers lagen zelfs tussen de nog levende stieren. De man moet zes maanden naar de cel, krijgt een boete van 3.000 euro en mag drie jaar lang geen enkel huisdier houden.

De manier waarop er met dieren werd omgegaan bij de man, is ronduit walgelijk. Tijdens de ontdekkingen begin 2014 werden negen gestorven stieren aangetroffen in de stallen. Drie kadavers bevonden zich in een box waar nog levende stieren stonden. Die stieren lagen op hun beurt in de opgehoopte mest en beschikten niet over drinkwater noch over voedsel. In twee aparte stallen lagen nog eens twee kadavers van pony's. In totaal levert dat elf overleden dieren op, waar nooit de dierenarts voor werd geraadpleegd.





Verregaande verwaarlozing

Wat de man precies als reden had voor zijn omgang met dieren, is niet duidelijk. Hij gaf immers verstek voor de behandeling van de zaak en liet zich evenmin vertegenwoordigen door een raadsman. De rechtbank leidt het bewijs van de ten laste gelegde feiten onder meer af uit foto's van de vaststellingen door de diensten van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De rechtbank concludeert dat het gaat om feiten van verregaande verwaarlozing van de dieren, die zich over een langere periode hebben voorgedaan. "Het is in de gegeven omstandigheden haast onbegrijpelijk dat de beklaagde de hem aangeboden minnelijke schikking niet voldaan heeft", klinkt het in het vonnis.





Naast de celstraf, de geldboete en het verbod op het houden van enig huisdier, moet de man ook nog de gerechtskosten betalen. Die bedragen in totaal 299,66 euro.





Gelijkaardige feiten

Op enkele maanden tijd is deze Limburger lang niet de eerste die een verbod krijgt op het houden van dieren. In januari werd een 64-jarige landbouwer uit Gelinden nog veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Door gebrek aan toezicht overleden onder meer enkele schapen. De man kreeg een boete van 18.000 euro en mag drie jaar lang geen dieren houden. Ook zijn 42-jarige zoon werd bestraft. Een 58-jarige gepensioneerde agent uit Beringen werd in het najaar op zijn beurt veroordeeld tot drie maanden cel na verschillende inbreuken. Op 25 februari werden bij hem maar liefst 57 honden in beslag genomen. "Ze leefden in vuile omstandigheden en waren compleet onverzorgd", verklaarde de advocaat van burgerlijke partij van vzw Noodasiel Lommel tijdens de behandeling. De beklaagde kreeg een boete van 3.000 euro en mocht eveneens drie jaar lang geen dieren houden. Een 26-jarige vrouw en een 40-jarige man uit As werden in oktober eveneens bij verstek veroordeeld tot een boete van elk 1.200 euro, omdat ze tussen 24 mei 2015 en 6 juli 2015 nalieten hun pony's op juiste wijze te houden. De pony's bevonden zich in Houthalen-Helchteren en waren volgens het dossier te mager. Een verbod van drie jaar is doorgaans de maximumstraf.





Gedeputeerde voor dierenwelzijn Ludwig Vandenhove (sp.a) riep al enkele malen op om in elke zone een dierenpolitie in te voeren om het probleem aan te pakken.