Lijnbus betrokken bij ongeval BVDH

05 januari 2019

14u01 0

Vanmiddag was er een ongeval aan de Schalbroekstraat in Lummen. Een Lijnbus was daarbij betrokken. Bij Hulpverleningszone Zuid-West Limburg laat men weten dat een ploeg uit Heusden-Zolder ter plaatse is om de weg te reinigen. Een ziekenwagen meet intussen de schade op bij de slachtoffers. Overige informatie ontbreekt vooralsnog.