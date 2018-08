Koekeloereseizoen start in september 21 augustus 2018

Het Koekeloereseizoen heeft ook in 2018-2019 weer heel wat moois in petto voor kinderen van alle leeftijden. Er staan voorstellingen op het programma over gekke oma's, verliefde egels en mollen, jongetjes met drie goudvissen en hamsters die op reis gaan. Op zondag 30 september om 16 uur wordt het nieuwe seizoen afgetrapt in GC De Passant met een zachte voorstelling voor de allerkleinsten: Schaap Zacht van Dagmar Chittka. Tickets verkrijgbaar via www.zoutleeuw.be.