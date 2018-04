Kettingbotsing met acht voertuigen 12 april 2018

Een kettingbotsing waar acht voertuigen bij betrokken waren, heeft gisteren even grote hinder veroorzaakt op de E313.





Het ongeval gebeurde kort voor 14 uur ter hoogte van de uitvoegstrook om het klaverblad van Lummen op te rijden, in de rijrichting van Hasselt. Volgens een getuige wilde een trucker erg laat invoegen en reed hij zo in op meerdere voorliggers. In totaal raakten drie vrachtwagens en vijf auto's bij de klap betrokken. Eén bestuurder raakte lichtgewond.





Door het ongeval waren meteen twee rijstroken versperd. Dat veroorzaakte al snel een kilometerslange file tot in Tessenderlo. De takeldiensten slaagden er wel in om de E313 voor de start van de avondspits weer vrij te krijgen. (RTZ)