Kerstavond in ziekenhuis na gewelddadige overval 02u26 0 Foto Sam Ooghe Dieter uit Lummen hield aan de overval een gescheurd trommelvlies en een hersenschudding over. Lummen Dieter Vanhove (20) uit Lummen heeft kerstavond in het ziekenhuis doorgebracht nadat hij een nacht eerder in Gent met geweld beroofd werd.

De student Digital Design en Development aan de Kortrijkse hogeschool Howest was zaterdagavond met een vriend op weg naar het station, nadat ze een avondje gefeest hadden in de Gentse studentenbuurt. "In het Citadelpark werden we plots aangevallen", vertelt de jongeman. "Het ging allemaal zo snel... Ze moeten minstens met vier geweest zijn. Ze waren uit op onze gsm's, horloges en portefeuilles. We hebben niet tegengestribbeld, maar toch hebben ze ons nog in elkaar geslagen." Uiteindelijk gingen de daders ervandoor, maar niet voor ze ook nog de schoenen van hun slachtoffers afgepakt hadden. "Je hoort wel verhalen over brutale diefstallen, maar ik dacht altijd dat het mij nooit zou overkomen..."





Dieter hield aan de aanval een gescheurd trommelvlies, een hersenschudding en een dik oog over. Met zijn rechteroor hoort hij ook niets meer. Gisteren werd hij ontslagen uit het Gentse ziekenhuis, al moest hij vervolgens meteen naar een ziekenhuis in Limburg trekken. "Voor een extra behandeling aan mijn oor", legt hij uit. "Een gezellige kerst wordt het niet meer... Gelukkig zijn mijn ouders me op kerstavond komen bezoeken." De vriend van Dieter mocht al vroeger naar huis. Hij brak zijn pink en moest gehecht worden aan het hoofd.





De daders zijn intussen nog voortvluchtig. Via signalen van één van de gestolen smartphones heeft de Gentse politie wel een idee waar zij zich zouden bevinden. "Al is mijn gsm het minste van mijn zorgen", zegt Dieter. "Die jongens moeten gevonden worden." De overvallers zijn van Noord-Afrikaanse origine en hielden zich de voorbije dagen wellicht op in Sint-Amandsberg. Wie de politie meer informatie kan bezorgen, wordt gevraagd contact op te nemen via het nummer 09/266.62.00. (OSG)