Jaleesa Maes wil in september naar het WK in Tenerife

Limburg mag trots zijn op toptalent Jaleesa Maes (25) uit Lummen, die al meerdere keren in de pré-selectie zat van de Belgian Cats en een tijdje geleden meemocht op Chinese stage en daar een goede indruk naliet. Bondscoach Philip Mestdagh moet zijn WK-selectie natuurlijk nog samenstellen, maar Maes wil er wel dolgraag bij zijn.

"Deelnemen aan mijn eerste wereldkampioenschap is de ultieme droom. De weg naar het WK in september in Tenerife is nog lang, maar ik blijf keihard werken en kan nog stappen voorwaarts zetten. Er was de Chinese stage en die drie wedstrijden meemaken was een leerrijke ervaring. Sinds vorig jaar zit ik telkens in de pré-selectie, maar ik kon nog geen definitieve plaats afdwingen bij de Belgian Cats. Hopelijk kan ik mij ook tonen tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2019. Ik ben ook nog bij de Belgian Cats 3x3 waar we binnenkort een toernooi in Roemenië gaan afwerken en daarna ook kwalificatiewedstrijden moeten bedwingen voor het EK. Ach, alles wat ik nu beleef is als een droom. Ik kon mijn carrière herlanceren bij DBC Houthalen en afgelopen seizoen deed ik het uitstekend bij Luik Panthers, waar ik warm werd ontvangen. Onlangs keek ik nog naar mijn foto's bij de Chinese Muur en toen drong het pas echt tot mij door dat er nog mooie jaren kunnen volgen."





"Volgend seizoen speel ik zeker nog bij Luik Panthers. Het is een prachtige club en we hebben gezonde ambities. Daarna zien we wel. Ik zeg op voorhand zeker niet neen tegen een buitenlands avontuur, maar dan moeten er ook garanties bij zijn, want ik heb hier een voltijdse job."





Je jeugdjaren doorliep je bij Lummen. Voor het eerst zullen ze aantreden op het hoogste niveau. Was er geen contact ?





"Het is schitterend en ik ben oprecht blij dat mijn oude liefde, Lummen, eindelijk de stap naar Top Division 1 heeft kunnen zetten. En ja, er was contact, maar ik wil eerst nog progressie boeken in Luik, waar ik Europese ervaring kan opdoen. Misschien zit een terugkeer naar Lummen er het seizoen erop in. Het komende seizoen spelen we twee keer tegen elkaar en die matchen zal ik zeker met stip aanduiden. Eerst nu de focus op het WK, want in augustus starten we met de voorbereiding." (GGT)