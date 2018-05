Info-avond over verslavingen 18 mei 2018

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met het CAD (Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen) een infoavond over verslavingen. Die heeft de titel 'Aha nu Weed ik het!'. "Over roken, alcohol, gokken, gamen en drugs wordt veel gesproken en geschreven, maar toch zijn er nog veel vragen", klinkt het. "Wanneer ben je verslaafd aan gamen? Hoe praat je met jongeren over drugs?" Gastspreker Marjet Vanderstraeten zal op donderdag 31 mei spreken in de bibliotheek in Lummen om 19.30 uur. Zij is preventiewerker Tabak Alcohol en Drugs.





Meer informatie is te verkrijgen via de dienst Welzijn op het telefoonnummer 013/39.05.85 of welzijn@lummen.be. (MMM)