Groen vindt uitspraken Wouters voorbarig BVDH & RTZ

26 februari 2019

10u46 0 Lummen Vorige week raakte bekend dat Eoly als groene energieproducent twee windmolens wil bouwen, waarbij Lummenaren de kans krijgen om aandelen te kopen. De burgemeester Luc Wouters (CD&V) bleek echter geen voorstander en die reactie vindt Groen dan weer voorbarig. “Het openbaar onderzoek moet nog gebeuren”, aldus Groen Lummen.

De turbines zouden moeten komen rond de site van Orthopedisch Centrum Sint-Ferdinand. Wouters heeft het lastig met het feit dat het gebied niet is afgebakend in het Limburgse windplan. “De communicatie met de omwonenden is nog maar net opgestart. In tijden van grote klimaatproblematieken mogen we voorstellen die kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen niet te snel van tafel vegen. Als argument wordt gegeven dat het project valt buiten het windplan Limburg”, gaat Groen Lummen verder. “We vinden dat het project een eerlijke kans verdient. Het windplan is immers niet-bindend. Het is enkel een indicatieve aanzet bij het bepalen van de mogelijke vergunbaarheid van windturbines. Daarom vragen wij om de omwonenden, natuurverenigingen of andere betrokken organisaties de mogelijkheid te geven om zich uit te spreken voor of tegen dit project.”