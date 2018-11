Grijpkraan komt los en knalt tegen brug Toon Royackers

23 november 2018

Vrijdagochtend omstreeks 6.20 uur is een grijpkraan op de oplegger van een truck plots losgekomen, tijdens het rijden op de E314 in Lummen. De arm van de kraan knalde daarbij tegen de bovenkant van een brug. De trucker zelf kon gelukkig even verderop met zijn lading klinkers stoppen op de pechstrook. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Stukken van de losgeslagen kraan lagen wel verspreid over de rijbaan, en ook de brug liep door het ongeval schade op. Toegesnelde takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij.