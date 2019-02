Grafkapel van oud-burgemeester gerenoveerd,

01 februari 2019

01 februari 2019

16u57 0 Lummen De grafkapel van de familie Van Willigen-Glavany aan de Kerkstraat wordt momenteel gerenoveerd. Het beschermd monument behoort toe aan de familie van oud-burgemeester Van Willigen.

“De voegen zullen opnieuw worden aangevuld met mortel”, klinkt het bij de gemeente. “De verschoven stenen en het kruis aan de zijgevel worden terug gepositioneerd. De natuurlijk patine van het gebouw wordt zoveel mogelijk behouden. Daarom zal de reiniging beperkt blijven tot het ontmossen en reinigen met verzadigde stoom.” Het interieur moet beschermd worden tegen vandalisme en indringing van vogels, daarom wordt het geplaatste glas achter het fronton verwijderd en worden dunne, nauwelijks zichtbare netten in nylon bevestigd. “Het gerestaureerde glasraam wordt wel beschermd met gelaagd voorzetglas. Tot slot zal ook het kaderwerk van de deur worden hersteld en zal er een nieuwe klopper worden voorzien. De werken nemen een tweetal maanden werkdagen in beslag. De grafkapel in art-nouveaustijl, werd opgericht in 1904 voor oud-burgemeester Henri van Willigen en zijn familie. Van Willigen en zijn echtgenote Marie Louise Glavany de Gonzague woonden destijds kasteel het Hamel.

Kiosk

Henri van Willigen was tussen 1892 en 1904 burgemeester van Lummen en heeft een grote rol gespeeld voor het patrimonium van de gemeente. Zo liet hij destijds op eigen kosten de kiosk bouwen om er concerten te organiseren en muziekwedstrijden in te richten. Op die manier wilden ze tevens Harmonie Sint-Cecilia, waar zij beiden achtereenvolgens voorzitter van waren ondersteunen. De initialen van de schenkers en het bouwjaar zijn nog steeds terug te vinden op de muren van de kiosk (HWMG 1887). “Het gemeentebestuur wil haar patrimonium zo goed mogelijk beschermen en neemt dan ook de nodige maatregelen om dit in ere te herstellen. Zo werd in 2009 een grondige renovatie aan de kiosk uitgevoerd en werd er een beheersplan voor de Sint-Annakapel opgesteld. Daarnaast ontvangen de kerkfabrieken jaarlijks een budget om te gebruiken voor hun onderhoud.”