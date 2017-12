Genekt door 'flitspaal van de schande' 150 OVERTREDERS VOOR RECHTER NA OVERDREVEN SNELHEID BIJ WERKEN E314 BIRGER VANDAEL

02u25 825 Birger Vandael Stijn Martens, een van de 150 beklaagden gisteren, toont zijn dagvaarding. Hij vindt dat zo absurd dat hij er bijna mee moet lachen Lummen Een onwaarschijnlijke drukte gisteren in de politierechtbank van Hasselt. Maar liefst 150 personen waren gedagvaard nadat ze in het tweede deel van juni 2017 's avonds of 's nachts geflitst werden aan de wegenwerken op de E314 in Lummen. "Pure onzin, ik had de baan voor mij alleen en de werken lagen stil", reageert één van de geflitsten Stijn Martens (37) uit As.

De flitspaal werd geplaatst op de E314 in de richting van Houthalen-Helchteren, waar er te Lummen gewerkt werd aan de weg. Net voor de versmalling stond de 'grijze bak' opgesteld. Officieel mocht je er als chauffeur slechts zeventig kilometer per uur rijden.





Staatskas vullen

"De meesten zijn 's nachts geflitst en dan lagen de werken stil en was er amper verkeer. Iedereen rijdt daar dus vlotjes sneller dan honderd kilometer per uur zonder ook maar enigszins voor gevaar te zorgen. Men heeft dit gewoon gebruikt om de staatskas te vullen", foetert één van de advocaten. Anderen spreken dan weer van "de flitspaal van de schande".





Personen die sneller dan 110 kilometer per uur reden werden gedagvaard. In totaal waren ze dus met 150 en allemaal riskeren ze een week tot twee weken rijverbod, kosten die oplopen tot 700 euro en een vermelding op hun strafblad. Wie dat vraagt, kan het rijverbod wel enkel in het weekend krijgen. Ook personen die minder snel dan 110 kilometer per uur reden, maar dus nog steeds de 70 kilometer per uur overschreden, werden beboet. Aan hen werd een minnelijke schikking voorgesteld. Die ligt rond de 100 euro.





Stijn Martens vond de dagvaarding zo absurd dat hij er bijna mee kon lachen. "Ik kwam op 19 juni terug van een klant en het was half één 's nachts. Zelf had ik de volledige twee rijvakken ter beschikking en plots werd ik geflitst. Niemand die zag aankomen dat ze daar buiten de werktijden nog zouden flitsen." Een andere vrouw (24) had zelfs twee keer prijs. Op 15 juni reed ze 's avonds 119 km/uur, op 29 juni reed ze 123 km/uur.





Hallucinant

Politierechter Paul Geukens noemde de cijfers zelf ook hallucinant. "Die flitspalen brengen hun geld inderdaad wel op. Ik begrijp dat mensen wezen op het feit dat er amper verkeer was of dat ze op cruise control reden, maar de wet is nu eenmaal de wet. Die borden staan daar en dan moeten mensen zich daaraan houden. Of dat nu 's nachts is, of overdag wanneer de werken wel bezig zijn. Bovendien stonden er voor de flitscamera al drie borden die waarschuwden dat de snelheid van 120 naar 70 km/uur moest zakken. 95 procent van wie moest verschijnen, had een blanco strafblad. Deze veroordeling komt daar sowieso op en als ze binnen drie jaar weer voor de politierechtbank moeten verschijnen, kost hen dat automatisch drie maanden hun rijbewijs."





163 km/u

De snelste chauffeur reed zelfs 163 kilometer per uur toen hij geflitst werd. Hij mag zich nu al opmaken voor een rijverbod van enkele maanden.





Op 3 januari kennen de geflitsten officieel hun straf, maar daarmee is het verhaal niet ten einde. Er volgen de komende maanden nog zittingen omtrent flitspalen bij onder meer de werken tussen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. "Daar zijn ook een groot aantal personen geflitst", voorspelt Geukens.