Geen klimaatplan op de gemeenteraad, en dus dient sp.a Lummen klacht in bij de gouverneur Toon Royackers

08 april 2019

Oppositiepartij sp.a in Lummen heeft klacht ingediend bij de Gouverneur, omdat haar voorstel om een gemeentelijk klimaatplan op te stellen, niet geagendeerd werd op de laatste gemeenteraad. "Een stijlbreuk met het verleden," zo vindt Birgitt Carlier, die vorige keer met haar partij sp.a wél nog in de meerderheid zat. Volgens de partij heeft de Gouverneur sp.a Lummen alvast gelijk gegeven. "Vreemd," zegt burgemeester Luc Wouters (CD&V). "Dan hebben we precies een andere brief gehad."

“Omdat de klimaatactiedoelstellingen actueler zijn dan ooit, willen we een Lummens klimaatacteplan opstellen,” zegt fractieleider Jeffrey Mardulier van sp.a. “In ons voorstel gaven we al enkele ideeën om de CO2 uitstoot in Lummen de volgende jaren te laten dalen. Ik had me bij het indienen van ons voorstel trouwens perfect gehouden aan alle voorschriften die vermeld staan in het gemeentedecreet.” Toch werd het van de agenda van de laatste gemeenteraad gehouden in Lummen. De partij stapte daarop prompt naar de Gouverneur.

“Dit heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt”, zegt gewezen ocmw-voorzitter Birgitt Carlier, en sp.a-partijgenoot. “Dit is een breuk met het verleden. In de tijd dat we met onze partij deel uitmaakten van de meerderheid is er nooit op zo een manier een voorstel van de oppositie van de agenda gehouden.” In zijn antwoord oordeelt de gouverneur volgens sp.a dat de klacht terecht is, en roept hij gemeenteraadsvoorzitter Sander Hoogstijns van Lummen tot de orde.

Wél gedebatteerd

Die laatste komt echter compleet uit de lucht gevallen. “Hoezo, wij wilden niet debatteren met de sp.a over een klimaatplan? Dat hebben we op de laatste gemeenteraad wél gedaan,” aldus Hoogstijns (CD&V). “Weliswaar niet als agendapunt, maar wel bij de vragen aan het einde van de zitting. Hun motivering was immers niet duidelijk. Wél zegt de gouverneur dat ons systeem om agendapunten in te dienen duidelijker moet zijn. En daarom gaan we voortaan werken met sjablonen.” Volgens CD&V had de oppositie het agendapunt dus niét correct ingediend, en doet de gouverneur enkel een suggestie om de werking van de gemeenteraad te verbeteren.

Of sp.a dan inhoudelijk misschien geen punt heeft? Waarom geen klimaatplan opstellen met de gemeente? “Dat plan hebben we wel degelijk,” zegt burgemeester Luc Wouters (CD&V). “We zijn ambitieus, maar realistisch. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe elektrische wagens voor de gemeente, die we in het weekend ook ten dienste willen stellen voor de inwoners. Voor ons gaat het om daden en niet om puntjes op de gemeenteraad.”

Birgitt Carlier en fractieleider Jeffrey Mardulier van sp.a zijn intussen van plan de brief van de Gouverneur mee te nemen naar de volgende gemeenteraad. “Want blijkbaar heeft CD&V die nog niet helemaal begrepen. De Gouverneur geeft ons wel degelijk gelijk. Tja, één ding is alvast positief: dat voorstel om die elektrische wagens te delen kwam van ons ons, en dat wordt alvast uitgevoerd. Maar het kan natuurlijk nog altijd ambitieuzer.”