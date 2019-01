G-sportster Anke Sneyers rijgt successen aan elkaar BVDH

22 januari 2019

Exact een jaar geleden stond in onze krant een artikel over atlete Anke Sneyers (17) uit Lummen. De Limburgse belofte van het jaar komt uit in de categorie G-sport en behaalde de ene titel na de andere. “Het gaat nog steeds erg goed met haar”, laat vader Yves weten. “Ze is de afgelopen weken twee keer Belgisch kampioen geworden en verbrak ook twee nationale records: op de 300 meter en 400 meter. In maart trekt ze naar het EK indoor in het Turkse Istanbul. Ze zal er deelnemen aan de 60 meter, 200 meter en 400 meter T20.” Het is niet simpel voor G-sporters om alles te bekostigen, maar gelukkig vindt de familie Sneyers toch voldoende middelen. “We kunnen altijd wel extra steun gebruiken. Daarom organiseren we op 27 april een taartnamiddag en aansluitend een kampioenenbal in OC Kalendries te Lummen.”