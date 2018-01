G-atlete verkozen tot belofte van het jaar, maar ze moet buitenlandse wedstrijden zelf bekostigen 23 januari 2018

02u42 0 Lummen Dit weekend werd atlete Anke Sneyers (16) uit Lummen gehuldigd als Limburgse belofte van het jaar. Een prijs die ze te danken heeft aan haar zilveren medaille op het WK op de 400 meter en haar bronzen medaille in het verspringen. Omdat de atlete met een mentale beperking uitkomt in de categorie G-sport is het voor de familie echter moeilijk om alle internationale wedstrijden te bekostigen.

Het parcours van Anke Sneyers is opvallend. Eigenlijk is ze pas dit jaar echt volop met haar sport bezig. Toch werd ze in 2017 Belgisch kampioene in de 100 en 200 meter sprint en spraken haar internationale prestaties meteen boekdelen. "Bij de beloften stak er dit jaar niemand echt bovenuit. Anke haar prestaties in de G-sport zijn erg knap en daarom heb ik haar voorgedragen als belofte van het jaar", vertelt Anja Schoolen, voorzitter van het Provinciaal Comité Atletiek Limburg.





Anke is de eerste G-atlete die de titel van de provincie krijgt. Ook in Tessenderlo, waar ze aangesloten is bij de Looise atletiekvereniging, werd Anke trouwens sportvrouw van het jaar. Allemaal erg mooi, maar toch is de bloeiende carrière voor haar familie niet enkel rozengeur en maneschijn.





"De kosten voor het EK en WK worden door de bond intussen vergoed. Anke probeert echter de internationale ervaring in haar discipline op te bouwen in grote wedstrijden. Zo moeten we de komende maanden naar Berlijn, Parijs en Italië. Telkens kost het toch al snel 1.500 euro voor de inschrijving en het verblijf", stelt vader Yves Sneyers, zelf een begenadigd kogelstoter. Hij richtte daarop de vzw 'I Support Anke' op om geld in te zamelen zodat zijn dochter kan blijven deelnemen aan de grote meetings.





Boeltje

Schollen is op de hoogte van de problemen. "Ik was er echt van geschrokken wat voor een boeltje dat onderdeel is. We staan daar te weinig bij stil en daarom hoop ik dat de trofee een duwtje in de rug is voor Anke."





Yves hoopt dat zijn dochter toch de nodige steun krijgt bij de uitbouw van haar carrière. "Over de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio wil ik nog niet te luid spreken. Eerst focussen we wel op het EK van 2018 in Parijs en het WK van 2019 in Nottwil. Op termijn zijn de Spelen van 2024 in Parijs het grote doel. Mits de nodige steun kan Anke daar voor een medaille zorgen en in de voetsporen van haar grote voorbeeld Nafi Thiam treden." (BVDH)