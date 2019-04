Ex-gangster Vanhamel heeft pv aan zijn broek voor “illegale sloop” kapelletje Toon Royackers

11 april 2019

13u58 1 Lummen De gemeente Lummen heeft een PV laten opstellen voor de sloop van het kapelletje ter nagedachtenis van twee verzetsstrijders en twee kinderen aan de Priesterse Heidestraat in deelgemeente Linkhout. Die kapel werd begin deze maand in een vlaag van woede gesloopt door ex-gangster Danny Vanhamel. Hij ging het monument te lijf met zijn drilboor, omdat het kerkfabriek geen grond meer aan hem wilde verkopen.

De kapel stond overigens wel op de privégrond van Dany Vanhamel zelf. Hij heeft het kapelletje altijd netjes onderhouden. Het was een eerbetoon aan verzetsstrijders Isidoor Bruers en Albert Loddewijckx. Zij stierven op die plek, toen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hun schuilplaats getroffen werd door een vliegende bom. Ook twee kinderen van twee en elf jaar oud kwamen bij het tragische bombardement om het leven. Het gebouw was niet officieel erkend als een officieel monument.

Wel een PV

“Maar dat neemt niet weg dat de kapel natuurlijk een volkskundige en esthetische waarde heeft,” vindt schepen van ruimtelijke ordening Wim Vangeel (CD&V). “En dan heb je toch een omgevingsvergunning nodig. Het is duidelijk dan Vanhamel die niet had toen hij de kapel te lijf ging. En dus hebben wij proces verbaal laten opstellen.” Vanhamel zelf houdt dan weer het been stijf. Hij is boos omdat hij een lap grond net naast zijn perceel dat eigendom is van de Kerkfabriek niet meer mag kopen. Naar eigen zeggen was dat eerder wel zo mondeling afgesproken. In ruil heeft hij alvast een lap achterliggende grond verkocht aan de gemeente om er voetbalvelden aan te kunnen leggen. Toen begin deze maand de verkoop van een naastgelegen perceel aan Vanhamel niet doorging, sloopte hij in ene vlaag van woede de kapel.

Heropbouw

“We hebben natuurlijk geen weet van mondelinge afspraken die Vanhamel maakt met het Kerkfabriek,” reageert schepen Vangeel. “Wel heeft de man een verkavelingsvergunning bij ons lopen voor de percelen die hij al heeft. Daarin hadden we hem eerder dit jaar gevraagd om de bewuste kapel te verplaatsen. Niet omdat we onraad roken, maar wel omdat die kapel daar nu eenmaal ongelukkig stond op zijn terrein. Alleen zal hij die voorwaarde ‘verplaatsing van de kapel’ duidelijk niet meer kunnen nakomen, na deze brute sloop. Daarom stellen wij inmiddels als voorwaarde ‘heropbouw van de kapel’.” Vanhamel zelf geeft aan dat de gemeente ‘haar woord niet houdt’ en weigert de heropbouw.