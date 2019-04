Ex-gangster Danny Vanhamel sloopt kapelletje als wraak tegen kerkfabriek Toon Royackers

03 april 2019

19u06 2 Lummen Het kapelletje ter nagedachtenis van twee gestorven kinderen en twee gesneuvelde verzetsstrijders in Linkhout bij Lummen staat er niet meer. Ex-gangster Danny Vanhamel heeft het afgelopen week vakkundig gesloopt met zijn drilboor. Uit pure frustratie voor een beslissing van de kerkfabriek. Die wil hem een lap grond pal naast zijn perceel niet meer verkopen. “Het is in colère gebeurd”, aldus Vanhamel.

In 1944 werd de woning van de familie Rocourt aan de Priester Heidestraat in Linkhout getroffen door een vliegende bom, met de vier doden als tragisch gevolg. Ter nagedachtenis werd in de straat een kapelletje opgericht. En dat kapelletje stond intussen op privé-eigendom van Vanhamel zelf. Hij nam het over, toen hij zijn grond van een oude vrouw kocht.

Al jaren was Vanhamel naar eigen zeggen ook in onderhandeling met de plaatselijke kerkfabriek, om de aanpalende bouwgrond te kopen. Daarvoor waren volgens hem zelfs al toezeggingen gedaan. Maar de kerkfabriek spreekt van een misverstand, en geeft aan helemaal geen grond meer aan Danny Vanhamel te willen verkopen. Toen dat vorige week duidelijk werd, nam de man prompt zijn drilboor vast. “In een half uur was de klus geklaard,” zo verklaarde hij aan de pers. “Niet dat ik geen respect heb voor die slachtoffers, het is in colère gebeurd. Als ik kwaad ben, kan ik nu eenmaal met een graafmachine door iemands huis rijden.”

Lokale historici willen nu elders in Linkhout een gedenkplaat oprichten ter ere van de gesneuvelde verzetsstrijders en de twee gestorven kinderen. Ze zijn daarvoor wel op zoek naar een meer veilige locatie.