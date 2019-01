Ene schuifpartij na de andere op het Klaverblad Toon Royackers

08 januari 2019

Maandagavond omstreeks 21.45 uur is opnieuw een auto geslipt op het klaverblad in Lummen. De bestuurder begon te slingeren op de E314 in de richting van Leuven. Zijn wagen gleed de berm in en knalde daar op de signalisatie. Het slachtoffer liep bij de klap lichte verwondingen op. Vorige week waren er ook al drie slippartijen de drukste Limburgse verkeerswisselaar. Politiediensten waarschuwen om de limiet van zeventig per uur altijd strikt te respecteren. Zeker bij regenweer kunnen de afslagstroken van het klaverblad immers verraderlijk glad zijn.