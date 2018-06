E314 even versperd door ongeval 14 juni 2018

De E314 in Lummen is woensdagochtend even versperd geweest na een ongeval met twee auto's.





Het ongeval gebeurde omstreeks half tien in de richting van Leuven, net voorbij het klaverblad van Lummen. Eén wagen begon daarbij te slingeren, raakte een andere auto en belandde in de vangrails. De klap was zo hevig dat zelfs één wiel werd losgerukt en wegslingerde. Meteen waren ook de twee rijstroken van de E314 versperd. Het verkeer kon er enkel stapvoets voorbij over de pechstrook. Eén bestuurder raakte bij het ongeval lichtgewond. Takeldiensten kregen de rijbaan gelukkig snel terug vrij, waarna de file vanaf Zolder zich langzaam kon oplossen. (RTZ)