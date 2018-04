Drugsplantages opgerold in Lummen en Maasmechelen 13 april 2018

Aan De Goeslaerstraat in Lummen heeft de politie deze week een cannabisplantage met 1.000 plantjes opgerold. Het was een douane-ambtenaar die de plantage op het spoor gekomen was. Een 42-jarige Poolse verdachte werd ter plaatse in de boeien geslagen en werd aangehouden. De hele plantage werd in beslag genomen en vernietigd. Ook in Maasmechelen heeft de politie donderdag een plantage opgerold in een woning. De bewoner die er nog maar enkele maanden verbleef, werd meteen meegenomen voor verhoor. (RTZ/MMM)