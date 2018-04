Drie partijen riskeren celstraf door "geënsceneerde overval" 25 april 2018

02u37 0 Lummen De correctionele rechtbank heeft drie keer een celstraf gevorderd voor de hoofdrolspelers in een geënsceneerde overval. Elk van de partijen geeft een verschillende versie van de feiten, met een ingewikkelde zaak als resultaat.

Op 3 oktober 2013 werd een nu 57-jarige vrouw uit Lummen overvallen toen ze de bank verliet. Ze kreeg pepperspray in haar ogen en haar handtas werd afgepakt. De overvaller werd vervolgens ingerekend en beweerde in opdracht te werken voor een 65-jarige Nederlander. De bedoeling was dat de 25.000 euro zo opnieuw bij de vrouw zou terechtkomen. Zij had ontdekt dat haar man een buitenechtelijke relatie had. Dit is ook de versie die het Openbaar Ministerie gelooft. Al de partijen riskeren een celstraf tussen 10 en 16 maanden.





Bij de verdediging van de vrouw klonk het dat ze haar handtas makkelijker had afgegeven als ze toch de opdracht gegeven zou hebben. "Ook de pepperspray was dan niet nodig geweest." De raadsvrouw van de overvaller vond dat haar cliënt geen opzet heeft gepleegd, doordat de vrouw hem gevraagd zou hebben haar te overvallen. Bij de verdediging van de vermeende opdrachtgever uit Nederland klinkt het dat de man enkel de vrouw had voorgesteld aan de overvaller. Allemaal verschillende verhalen, op 22 mei weten we welke versie de rechtbank uiteindelijk zal volgen. (BVDH)