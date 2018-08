Drie inbraken 06 augustus 2018

Politie Limburg Regio Hoofdstad maakte dit weekend melding van drie inbraken. De eerste twee werden reeds op vrijdag gepleegd. Om 16 uur verschaften dieven zich via de omheining toegang tot een tuin in de Haspengouwlaan in Heers. Ze betraden het tuinhuisje, maar op het eerste zicht lijkt er geen nadeel te zijn. Enkele uren later omstreeks 19.30 uur kwamen onbekenden in de Lummense Geselstraat binnen in een woning nadat ze de deur openbraken. Ze gingen aan de haal met juwelen. Zondagochtend om 7.30 uur was er een derde feit in de Boudewijnlaan te Diepenbeek. Dieven verschaften zich via de omheining toegang tot een tuin en tuinhuisje. Ze maakten werkmateriaal buit. (BVDH)