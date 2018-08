Drie auto's uitgebrand op oprit 28 augustus 2018

02u33 0 Lummen Drie auto's zijn in de nacht van zondag op maandag uitgebrand in de wijk Broedersveld in het centrum van Lummen. De buurtbewoners werden rond 2.30 uur gewekt door verschillende ontploffingen.

"Toen ik door het raam naar buiten keek, zag ik eerst één van onze eigen auto's branden op de oprit," legt bewoner Ismail Akgun uit. "Ik ben meteen naar buiten gelopen met een brandblusser. Pas daar zag ik dat ook onze tweede auto al aan het branden was. Het vuur laaide al hevig op, en met een brandblusser kon ik helaas niet veel meer doen. Daarom heb ik snel de tuinslang uit de garage gehaald, maar toen ik die afgerold had, stond de auto van de buurvrouw ook al in vuur en vlam. Ongelofelijk hoe snel zoiets gaat." De brandweer van de zone Zuid West Limburg kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woningen. Die zijn allemaal gespaard gebleven. Drie auto's zijn wel volledig vernield. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad spande gisterochtend de omgeving af voor een onderzoek. Omdat brandstichting aan zeker twee wagens waarschijnlijk lijkt, werden de twee wagens van de familie Akgun weggetakeld voor een uitgebreid sporenonderzoek. "Geen idee wat hier achter zit," zucht eigenaar Ismail Akgun. "We hebben zelf geen problemen met iemand."





De politie onderzoekt de zaak.





(RTZ)