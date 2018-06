Dolle bestuurder rijdt vier auto's aan en crasht 11 juni 2018

02u41 0 Lummen Op de E314 in Lummen heeft een automobilist afgelopen zaterdagochtend tijdens een dolle rit verschillende wagens aangereden.

In totaal raakten vier andere auto's beschadigd, maar gelukkig bleven alle inzittenden ongedeerd. De dolle bestuurder zelf botste ter hoogte van het klaverblad tegen een botsabsorbeerder. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De federale wegpolitie onderzoekt intussen de reden van zijn bizarre en gevaarlijke rijgedrag. De kans bestaat dat hij onder invloed was.





Het verkeer moest een tijdlang over één rijstrook geleid worden, zodat de takeldiensten de betrokken voertuigen konden verwijderen. (RTZ/MMM)