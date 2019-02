Coach die op het WK veldrijden leven redde, krijgt hulde Marco Mariotti

15 februari 2019

15u39 0 Lummen Lummenaar Eddy Ponet zal donderdag gehuldigd worden voor zijn heldendaad op het WK veldrijden in Denemarken. De veldritcoach reanimeerde de 76-jarige Frans Vandormael uit Diepenbeek, die na enkele dagen uit coma ontwaakte.

Na afloop van het wereldkampioenschap voor de dames twee weken geleden ging het plots mis. Toen Frans de bus in Denemarken wilde opstappen, verloor hij het bewustzijn. De situatie bleek heel ernstig. Eddy Ponet was vlakbij en zag alles gebeuren. De man aarzelde geen minuut en ging over tot de reanimatie.

Alle ribben gebroken

“Het zag er alles behalve goed uit”, zei Eddy Ponet. “Frans had geen hartslag meer. Dankzij hartmassage kreeg ik die snel terug, maar even snel viel die weer opnieuw weg.” Ponet bleef hartmassages uitvoeren, maar tot drie keer viel de hartslag weer weg. “Het leek alsof het over was, maar ik wilde niet opgeven. Telkens ben ik uit volle kracht en zo diep mogelijk opnieuw beginnen duwen. Het was alles of niets. Ik denk dat ik al zijn ribben gebroken heb en ben blijven volhouden tot de hulpdiensten er waren.”

Frans Vandormael is bekend in Diepenbeek, en is steevast aanwezig op bijna alle wedstrijden in Limburg, zeker bij de veldritten en de wedstrijden voor elite en beloften. Ooit was hij de organisator van veldritten - ook voor profs - in Diepenbeek.