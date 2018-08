Cannabisplantage met 700 plantjes gevonden 30 augustus 2018

Deze week hebben speurders een professionele cannabisplantage kunnen ontmantelen aan de Vinnehoekstraat in Lummen. Die was verstopt in een stal achter een woning. In totaal troffen agenten er zo een 700 oogstrijpe plantjes aan. Die werden allemaal vernietigd en opgeruimd. Intussen heeft de politie ook al een verdachte gevat. Hij blijft op bevel van de onderzoeksrechter aangehouden. (RTZ)