Burgemeester Wouters is 'uitgefloten' In discussie met een speler van Club Brugge vorige maand. Lummen Burgemeester van Lummen Luc Wouters hangt zijn scheidsrechtersfluitje aan de haak. De 47-jarige CD&V'er krijgt zijn politieke carrière niet meer gecombineerd met de hedendaagse normen en professionalisering binnen de scheidsrechterswereld.

"Arbitrage is steeds mijn passie geweest en heb er dan ook heel veel tijd en energie ingestoken", zegt Wouters. "Zoveel herinneringen, zoals de finale van de Beker van België, topwedstrijden in de Jupiler League, maar ook topduels in de Saoedische en Egyptische competitie. Daarnaast nog deel mogen uitmaken van het team van toppers als Frank De Bleeckere en Serge Gumienny waardoor je in de Champions League en in de mooiste stadions van Europa wedstrijden kon aantreden. Het was geweldig. Barcelona - Real Madrid in de halve finale van de Champions League of Bayern Munchen - Manchester United blijven herinneringen voor het leven." Wouters begon zijn scheidsrechterscarrière in 1986 met een miniemenwedstrijd bij SK Meldert. Mogelijk blijft hij wel op lager niveau fluiten. (MMM)