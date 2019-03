Burgemeester laat smerigste huis van Lummen verplicht opruimen Toon Royackers

11 maart 2019

20u36 0 Lummen Burgemeester Luc Wouters (CD&V) van Lummen gaat het smerigste huis van zijn gemeente nu verplicht laten opruimen door een firma. Op en rond een oprit langs de Genenbosstraat stapelt de troep zich al maandenlang op.

“De puinhoop wekt ergernis op zowel bij buurtbewoners als de gemeente,” laat burgemeester Wouters weten. “De eigenaar en zijn bewindvoerder hadden vorig jaar al een aangetekende brief gekregen, met de vraag om het stort ten laatste tegen eind december 2018 op te kuisen. De eigenaar kreeg nadien nog een keer uitstel tot 31 januari. Maar desondanks bleef de hoop afval alleen nog verder groeien.”

De burgemeester heeft daarom deze week besloten om in te grijpen. “De huidige situatie is immers onhoudbaar en houdt een gezondheidsrisico in voor de omgeving. We gaan over tot een ambtshalve opruiming van de woning. De opruimingsdienst Tornado uit Antwerpen is al aangesteld om de hele puinhoop af te voeren naar een erkende verwerker. Op woensdag 13 maart 2019 zal die van start gaan met de grote schoonmaak. De kosten voor het opruimen zullen worden teruggevorderd van de eigenaar van de woning.”