Bevoegdheden van nieuw schepencollege zijn wél al verdeeld Toon Royackers

23 januari 2019

13u41 0 Lummen “De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen van Lummen zijn wél al verdeeld, en ze liggen nu ook officieel vast.” Dat benadrukt burgemeester Luc Wouters (CD&V) na een persbericht van oppositiepartij sp.a. Die partij liet woensdag weten dat de nieuwe meerderheid maar ‘niet uit haar bevoegdheidsverdeling’ raakt. Sp.a hekelt verder dat Lummen geen schepen voor dierenwelzijn en ouderenzorg meer heeft.

“Drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben N-VA en CD&V nog geen afspraken gemaakt over de verdeling van de bevoegdheden tussen de schepenen,” zegt fractieleider Birgitt Carlier namens sp.a. “Dat beweerde de burgemeester maandagavond overigens zélf tijdens de gemeenteraad. Bizar want die verdeling werd begin januari al gepubliceerd op de gemeentelijke website,” aldus Carlier.

“De bevoegdheden van ons college zijn wél al definitief verdeeld,” reageert burgemeester Wouters. “Ze staan inderdaad al op onze website. Wel is het zo schepen Rita Moors (N-VA) door omstandigheden begin deze maand niet op de eedaflegging aanwezig kon zijn. Daardoor moest ze officieel nog aangeduid worden als schepen. Inmiddels is dat dus gebeurd, en zijn alle bevoegdheden nu dus ook officieel definitief, zoals we ze al eerder overeengekomen waren. Het klopt helemaal niet dat we het niet eens raken over de verdeling van onze bevoegdheden.”

Ouderenzorg en dierenwelzijn

“Of we dan geen schepenen van ouderenzorg of dierenwelzijn meer hebben? Toch wel,” weerlegt burgemeester Wouters. “We sommen niet alle bevoegdheden op onze site op. Maar ouderenzorg valt bijvoorbeeld onder de hoofdcategorie welzijn, en daarvoor is onze schepen Heidi Lamotte (CD&V) bevoegd. Dierenwelzijn valt dan weer onder mijn eigen bevoegdheden.”

Volgens Birgitt Carlier (sp.a) kan een gemeente niet zo maar beslissingen op haar website publiceren als die niet eerst officieel zijn goedgekeurd. Dat de bevoegdheden ‘ouderenzorg’ en ‘dierenwelzijn’ niet meer expliciet vermeld staan op de site vindt ze ook verontrustend. “De investeringen in ouderenzorg waren de laatste jaren de grootste ooit gedaan door een lokale overheid. Méér dan 120 van onze personeelsleden zijn tewerkgesteld in de ouderenzorg. Voor ons is dat dus een hoofdcategorie.”