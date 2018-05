Bestelwagen crasht op botsabsorbeerder op werf E314 05 mei 2018

02u51 0 Lummen Vrijdagochtend heeft de bestuurder van een bestelwagen te laat een mobiele werf opgemerkt op de E314 in Lummen. Hij knalde achterop de botsabsorbeerder van de laatste werfwagen.

Het ongeval gebeurde omstreeks half vijf in de richting van Leuven, vlak bij het klaverblad. De Hongaarse bestuurder was daar duidelijk verrast door de werkzaamheden in de buurt. Zijn bestelwagen vloog na de klap tegen de werfauto nog door tot in de vangrails. Alle werkmannen op het terrein konden gelukkig tijdig aan de kant springen, en ook de bestuurder kwam er met lichte verwondingen van af. Door het ongeval was even één rijstrook van de E314 versperd, maar door de snelle takeling bleef de hinder voor het verkeer beperkt. (RTZ)