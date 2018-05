Belgisch trekpaard toont z'n kunnen 07 mei 2018

Het Belgisch trekpaard, het boerenpaard bij uitstek, brengt nog altijd veel volk op de been. Dat bleek gisteren op de Dag van het Belgisch trekpaard die plaatsvond op het terrein van de Winning, een sociale werkplaats waar zo'n 250 personen met een beperking aan de slag gaan. Een aantal van hen doet aan natuur- en bosbeheer met inzet van trekpaarden die bomen uit de bossen slepen. Gisteren lieten de boerenpaarden, mastodonten van meer dan 1.000 kilo, zien tot wat ze in staat zijn. Het zijn ware krachtpatsers die met sprekend gemak een slede met een lading van een ton voor zich uit trekken. "Het gaat goed met het Belgisch trekpaard", vertelde Jan De Boitselier, manager van PaardenPunt Vlaanderen. "We zien een lichte stijging van het aantal veulens. De belangstelling voor het trekpaard groeit, niet het minst bij de jeugd." (LXB)